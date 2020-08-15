Setlere dönen Hazal Kaya: Çalışan anne 4. sezon

Oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirdikten sonra tüm vaktini bebeğine ayıran oyuncu Hazal Kaya, setlere döndü. Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur kitabından aynı isimle sinemaya uyarlanacak filmde Sertab karakterini canlandıracak olan Kaya ,makyaj yapılırken kucağında bebeğinin olduğu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.



Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacak olan Kaya, fotoğrafın altına "Çalışan anne 4. sezon" notunu düştü.

Henüz 9 aylık olan Fikret Ali’nin annesine makyaj yapıldığı sırada çekilen bu fotoğrafta annesine hayranlıkla baktığı anlar gözlerden kaçmadı. Kaya'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Fotoğrafın altında; Aslı Enver, Şükran Ovalı, Songül Öden, Selin Şekerci gibi çok sayıda ünlü ismin de yorum yapması dikkat çekti.

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