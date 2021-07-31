Sette fenalaşan Bod Odenkirk: Yakında döneceğim

Breaking Bad dizisiyle hayran kitlesi oluşturan Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin New Mexico'daki çekimlerinde fenalaşarak hayranlarını korkuttu.



Sette bir anda yere yığıldığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Odenkirk’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.



Odenkirk paylaştığı ilk mesajda, "Bu hafta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve benim için endişelenen, sevgilerini gönderen herkese teşekkür ederim. Sevginizi hissediyorum ve bu benim için çok değerli" dedi.



İkinci mesajda ‘kalp krizi’ geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Ufak bir kalp krizi geçirdim ama iyi olacağım. Rosa Etrada ve doktorlara ameliyata gerek kalmadan tıkanıklığın üstesinden geldikleri için teşekkür ederim. İyileşmek için kısa bir ara vereceğim ama yakında döneceğim" diye konuştu.

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