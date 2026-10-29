Sevdiğim Sensin 23'üncü bölümden yeni tanıtım. "Çok yoruldum Erkan"
29.10.2026 13:52
Son Güncelleme: 04.11.2026 10:59
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin, her perşembe izleyicisiyle buluşuyor.
Sevdiğim Sensin'in 23'üncü bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Tanıtımda, Dicle'nin Erkan'la gitmek istememesi dikkat çekti.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin , iki sezondur Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Ağrı'da meydana gelen şiddetli bir deprem sırasında köy halkını korumaya çalışan İstanbullu Erkan ve Dicle'nin hikayesini anlatan dizinin 23'üncü bölümü 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak.
Geçmişten gelen bir sırrın tüm dengeleri değiştireceği 23'üncü bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; Erkan'ın Dicle'yi götürmek istemesi ancak Dicle'nin "Ben çok yoruldum Erkan, beni bırak!" sözleri dikkat çekti.
SEVDİĞİM SENSİN 23'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dicle’nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan’la ilişkisinde büyük bir krize yol açarken Dicle'yi kırdığını fark eden Erkan kendini affettirmek için hamleler yapacak. Ancak Dicle'nin hamilelik şüphesi kararını sorgulamasına sebep olur.
Tüm bu yaşananlar sonrası Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor.