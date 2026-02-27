Sevdiğim Sensin dizisi zirvede. "Tüm seyircilerimize sonsuz teşekkürler"

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINDA

"Sevdiğim Sensin" üçüncü bölümün ardından ekrana gelen ilk tanıtımda Dicle, Erkan’ın kendisinden boşanacağını öğreniyor. Burçin’in de Dicle’yi öğrendiği heyecan dolu tanıtımda; Erkan, her şeyi düzeltmek için Dicle’ye söz veriyor. Erkan ve Burçin’in görkemli nişan törenine katılan Dicle’nin farklı görünümü ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.