Sevdiğim Sensin dizisi zirvede. "Tüm seyircilerimize sonsuz teşekkürler"
27.02.2026 11:50
"Sevdiğim Sensin" dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.
Star TV'nin iddialı yeni dizisi "Sevdiğim Sensin", dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle reytinglerde zirvedeki yerini aldı.
Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi "Sevdiğim Sensin", 26 Şubat Perşembe akşamı üçüncü bölümüyle ekranlara geldi.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin" perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizi, reyting sıralamasında da zirveye yerleşti.
Total grubunda zirveye yerleşen “Sevdiğim Sensin” dizisi, AB ve ABC1 grubunda ise ikinci sırada yer aldı.
"Sevdiğim Sensin", yayınlanan her bölümüyle övgü dolu yorumlar almaya devam ediyor.
SEVDİĞİM SENSİN'İN DİCLE'SİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI
Dizinin Dicle'si Helin Kandemir de elde edilen başarı sonrası mutluluğunu “Allah'ım… Tüm seyircilerimize sonsuz teşekkürler” sözleriyle paylaştı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aldur Köşkü’nde yaşamaya başlayan Dicle’nin mücadelesinin ekrana geldiği “Sevdiğim Sensin” üçüncü bölümde, ailesine söz veren Erkan’ın Burçin’le evlilik yoluna girmesi dikkat çekti. Büyük beğeni toplayan bölüm, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINDA
"Sevdiğim Sensin" üçüncü bölümün ardından ekrana gelen ilk tanıtımda Dicle, Erkan’ın kendisinden boşanacağını öğreniyor. Burçin’in de Dicle’yi öğrendiği heyecan dolu tanıtımda; Erkan, her şeyi düzeltmek için Dicle’ye söz veriyor. Erkan ve Burçin’in görkemli nişan törenine katılan Dicle’nin farklı görünümü ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.