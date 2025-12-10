Sevdiğim Sensin dizisinin afişi yayınlandı
10.12.2025 14:05
NTV - Haber Merkezi
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Sevdiğim Sensin" dizisinin afişi yayınlandı.
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sevdiğim Sensin" için geri sayım başladı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in afişi yayınlandı.
Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ve köylü kızı Dicle’nin tanışmalarıyla değişen kaderlerini konu alan "Sevdiğim Sensin" dizisinin çekimleri devam ediyor.
Dizide İstanbullu "Erkan Aldur" karakterine Aytaç Şaşmaz, köylü kızı Dicle'ye ise Helin Kandemir hayat veriyor.
“Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur yer alıyor.
Sevdiğim Sensin dizisinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
“ÜNİFORMA GİYMEYİ ÖZLEMİŞİM”
Öte yandan Aytaç Şaşmaz, dizideki rolüyle ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, "2017 yılında Söz’ü yapmıştık. Üniformayı tekrar giydiğimde içimdeki özlemi hissettim; birçok anı aklımda canlandı. Star’da yeniden bir diziye asker olarak başlamak yüzümü gülümsetiyor. Özlemişim" dedi.
Aytaç Şaşmaz, “Hayatta ben de Erkan gibi iyilik dağıtmayı seven biriyimdir. Bir gülümseme, karşılıksız sevginin en güzel hâlidir. Kendisi biraz süper kahraman gibi. İçinde bulunduğu tüm sorunları ya da ona sirayet eden başkalarının dertlerini çok empatik bir yerden değerlendirip, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek bir adam, hak edene tabii” dedi.
Sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini ele alan "Sevdiğim Sensin" çok yakında Star'da...