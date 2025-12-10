Sevdiğim Sensin dizisinin afişi yayınlandı

“ÜNİFORMA GİYMEYİ ÖZLEMİŞİM”

Öte yandan Aytaç Şaşmaz, dizideki rolüyle ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, "2017 yılında Söz’ü yapmıştık. Üniformayı tekrar giydiğimde içimdeki özlemi hissettim; birçok anı aklımda canlandı. Star’da yeniden bir diziye asker olarak başlamak yüzümü gülümsetiyor. Özlemişim" dedi.

Aytaç Şaşmaz, “Hayatta ben de Erkan gibi iyilik dağıtmayı seven biriyimdir. Bir gülümseme, karşılıksız sevginin en güzel hâlidir. Kendisi biraz süper kahraman gibi. İçinde bulunduğu tüm sorunları ya da ona sirayet eden başkalarının dertlerini çok empatik bir yerden değerlendirip, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek bir adam, hak edene tabii” dedi.

Sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini ele alan "Sevdiğim Sensin" çok yakında Star'da...