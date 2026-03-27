Sevdiğim Sensin perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu
27.03.2026 12:06
"Sevdiğim Sensin", yayınlanan her bölümüyle dikkat çekiyor.
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", perşembe akşamlarına damga vuruyor. "Sevdiğim Sensin", dün akşamki bölümüyle gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin"in her bölümü heyecanla takip ediliyor. Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin" dizisi, 26 Mart Perşembe akşamı yedinci bölümüyle ekranlara geldi.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizi, perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
"Sevdiğim Sensin" dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiğim Sensin'in dün akşam yayınlanan yedinci bölümünde; Burçin'in Ferman yüzünden hayat mücadelesi vermesiyle vicdan azabı çeken Dicle, boşandıktan sonra Erkan’ın hayatından tamamen çıkmaya karar verdi. Dicle, bu kararını Erkan'a da söyledi. Ferman'ın hapse girmesi için harekete geçen Erkan, Dicle'den de ifade vermesini istedi. Dicle de tüm yaşadıklarını ve geçmişteki olayları da attı. Ferman'ın tutuklanması sonrası Erkan ve Dicle'nin boşanma davasının görüleceği gün geldi çattı. Final sahnesinde Dicle boşanmak istese de Erkan hâkime boşanmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
SEVDİĞİM SENSİN 8. BÖLÜM FRAGMANI
"Sevdiğim Sensin" yedinci bölümün ardından ekrana gelen ilk tanıtımda ise Dicle ile boşanmaktan son anda vazgeçen Erkan'ın Esat ve İnci'ye meydan okuması ve Aldur ailesinde yükselen tansiyon dikkat çekti.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.