Sevdiğim Sensin perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin'in dün akşam yayınlanan yedinci bölümünde; Burçin'in Ferman yüzünden hayat mücadelesi vermesiyle vicdan azabı çeken Dicle, boşandıktan sonra Erkan’ın hayatından tamamen çıkmaya karar verdi. Dicle, bu kararını Erkan'a da söyledi. Ferman'ın hapse girmesi için harekete geçen Erkan, Dicle'den de ifade vermesini istedi. Dicle de tüm yaşadıklarını ve geçmişteki olayları da attı. Ferman'ın tutuklanması sonrası Erkan ve Dicle'nin boşanma davasının görüleceği gün geldi çattı. Final sahnesinde Dicle boşanmak istese de Erkan hâkime boşanmaktan vazgeçtiğini açıkladı.