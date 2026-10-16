Sevdiğim Sensin perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu

Star TV 'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin , perşembe akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi , dün akşam 21'inci bölümüyle ekranlara geldi.

Sevdiğim Sensin ; Total grubunda 4.93 izlenme oranı ve 13.93 izlenme payı, AB grubunda 3.98 izlenme oranı ve 12.03 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 4.53 izlenme oranı ve 12.35 izlenme payıyla en çok izlenen dizi oldu.