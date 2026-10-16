Sevdiğim Sensin perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu
16.10.2026 13:51
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin'in yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Sevdiğim Sensin, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin , perşembe akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi, dün akşam 21'inci bölümüyle ekranlara geldi.
Sevdiğim Sensin ; Total grubunda 4.93 izlenme oranı ve 13.93 izlenme payı, AB grubunda 3.98 izlenme oranı ve 12.03 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 4.53 izlenme oranı ve 12.35 izlenme payıyla en çok izlenen dizi oldu.
Dizide Helin Kandemir Dicle'ye, Aytaç Şaşmaz ise Erkan'a hayat veriyor.
SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiğim Sensin son bölümde; Esat’ın komadan uyanması, Erkan’ın hayatındaki tüm dengeleri altüst etti. Öz babasının Esat Aldur olmadığını öğrenen Erkan, büyük bir acıyla yüzleşirken gerçeği kendisinden saklayan Dicle ile yol ayrımına geldi.
Erkan’ın içsel çatışmasını ve isyanını başarılı performansıyla ekrana yansıtan Aytaç Şaşmaz, sosyal medyada izleyicilerden övgü dolu yorumlar aldı.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.