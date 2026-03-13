Sevdiğim Sensin perşembe akşamlarında zirveyi bırakmıyor
13.03.2026 11:50
"Sevdiğim Sensin" dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.
Star TV'nin "Sevdiğim Sensin" dizisi izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle, her üç kategoride de zirveye yerleşti.
Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin" perşembe akşamlarına damga vuruyor. Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin"in 12 Mart akşamı yayınlanan beşinci bölümü reytinglerde zirveye yerleşti.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu “Sevdiğim Sensin” dizisi son bölümüyle, tüm kategorilerde gün birincisi oldu.
"Sevdiğim Sensin", yayınlanan her bölümüyle övgü dolu yorumlar almaya devam ediyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sosyal medyada gündem olan bölümde, Burçin’le nişanlanan Erkan’ı affetmeyen Dicle, Kadir’le evlenmeye karar verdi. Dicle’nin kendi ayakları üzerinde durmak için verdiği mücadelenin dikkat çektiği bölümde Ferman, Kadir’i vurdu. Nefes kesen bölümün finalinde ise aklından çıkaramadığı Dicle’yi kaybetmekten korkan Erkan, duygularını itiraf etmeye karar verdi.
Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.