Sevdiğim Sensin reytinglerde zirveye yerleşti
10.04.2026 12:22
"Sevdiğim Sensin" dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.
Star ekranlarının sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekranlara geldi. Sevdiğim Sensin son bölümüyle zirvedeki yerini aldı.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin" perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
9 Nisan Perşembe akşamı dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelen Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” dizisi, reyting listelerinde tüm kategorilerde birinci oldu.
"Sevdiğim Sensin"de Dicle'ye Helin Kandemir, Erkan'a ise Aytaç Şaşmaz hayat veriyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; Aldurlar’ın servetine ortak olmak isteyen Ferman, Dicle’yi tehdit ederek Derya’nın ölümüne sebep olduğuna inandırdı. Nefes kesen bölümde Erkan, Civan’dan Derya’nın yaşadığını öğrenirken; Dicle, Feride’nin kolundaki yara izini gördü.
SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Sevdiğim Sensin"in 10'uncu bölüm fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda; Ferman’ın Feride’ye “Derya” diye seslenmesi dikkat çekerken; Erkan ise Civan’ın itirazlarına rağmen Derya’nın yaşadığını Dicle’ye söylemeye karar veriyor.
Her perşembe yeni bölümüyle ekranlara gelen "Sevdiğim Sensin" dizisinde; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.