Sevdiğim Sensin sezon final bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi

Star TV 'nin perşembe akşamlarına damga vuran “Sevdiğim Sensin” dizisi, 4 Haziran akşamı 15'inci bölümüyle ekranlara geldi. Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in sezon finali bölümü, izleyenleri ekrana kilitledi.

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı "Sevdiğim Sensin"in sezon finali bölümü tüm kategorilerde birinci oldu.

ERKAN, DİCLE'NİN SUÇUNU ÜSTLENDİ

Dizinin soluksuz izlenen sezon final bölümüne büyük kavuşmalar ve fedakârlıklar damga vurdu. Hasretini çektiği ablası Derya’ya kavuşan Dicle, Erkan’dan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğa boğuldu. Ancak bu mutluluk tablosuna, Derya’nın yaşadığını öğrenen Ferman’ın dönüşü gölge düşürdü.

Ablasını Ferman’dan kurtarmak için elini kana bulamak zorunda kalan Dicle’nin suçunu üstlenen Erkan tutuklandı. İzleyenleri derinden sarsan sezon final bölümüyle ekranlara kısa bir ara veren Sevdiğim Sensin, yeni sezonda da adından söz ettireceğinin sinyallerini güçlü bir şekilde verdi.