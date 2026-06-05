Sevdiğim Sensin sezon final bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi
05.06.2026 11:36
Son Güncelleme: 05.06.2026 11:45
Sevdiğim Sensin, ikinci sezonuyla yeni yayın döneminde izleyici ile buluşmaya devam edecek.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, dün akşamki sezon finali bölümüyle tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
Star TV'nin perşembe akşamlarına damga vuran “Sevdiğim Sensin” dizisi, 4 Haziran akşamı 15'inci bölümüyle ekranlara geldi. Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in sezon finali bölümü, izleyenleri ekrana kilitledi.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı "Sevdiğim Sensin"in sezon finali bölümü tüm kategorilerde birinci oldu.
ERKAN, DİCLE'NİN SUÇUNU ÜSTLENDİ
Dizinin soluksuz izlenen sezon final bölümüne büyük kavuşmalar ve fedakârlıklar damga vurdu. Hasretini çektiği ablası Derya’ya kavuşan Dicle, Erkan’dan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğa boğuldu. Ancak bu mutluluk tablosuna, Derya’nın yaşadığını öğrenen Ferman’ın dönüşü gölge düşürdü.
Ablasını Ferman’dan kurtarmak için elini kana bulamak zorunda kalan Dicle’nin suçunu üstlenen Erkan tutuklandı. İzleyenleri derinden sarsan sezon final bölümüyle ekranlara kısa bir ara veren Sevdiğim Sensin, yeni sezonda da adından söz ettireceğinin sinyallerini güçlü bir şekilde verdi.
Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye Helin Kandemir, Erkan'a ise Aytaç Şaşmaz hayat veriyor.
Sezon finali bölümünün çekimleri, Aksaray’ın göz alıcı coğrafyasında, Hasan Dağı’nın eteklerinde gerçekleşen “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.
“Sevdiğim Sensin”, ikinci sezon bölümleriyle yeni sezonda Star’da.