Sevdiğim Sensin sezon finali bu akşam. Çekimler Aksaray'da gerçekleşti
04.06.2026 12:32
Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye Helin Kandemir, Erkan'a ise Aytaç Şaşmaz hayat veriyor.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin", bu akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı “ Sevdiğim Sensin ” perşembe akşamlarına damga vuruyor. Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan dizi, bu akşam sezon finali bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yeni bölümünde Erkan ve Dicle, hikâyelerinin başladığı noktaya; Dicle’nin köyüne geri dönüyor.
Sevdiğim Sensin'in sezon finali bölümünün çekimleri, Aksaray’ın göz alıcı coğrafyasında, Hasan Dağı’nın eteklerinde gerçekleşti.
ÇEKİMLER HASAN DAĞI ETEKLERİNDE YAPILDI
Erkan’ın merakla beklenen aşk itirafının ekrana geleceği 15'inci bölümün özel sahneleri, Hasan Dağı’nın baharı karşıladığı büyüleyici doğasında çekildi. Erkan ve Dicle’nin bu büyüleyici atmosferde ilk kez yakınlaşacağı bölüm, sarsıcı gelişmeleriyle ekrana gelecek.
Sevdiğim Sensin, önümüzdeki sezon yayın hayatına devam edecek.
Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimleri buluşturuyor.