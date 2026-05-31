Sevdiğim Sensin sezon finali fragmanı. "Ben sana aşık oldum Dicle"

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin" dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “ Sevdiğim Sensin ", 4 Haziran akşamı yayınlanacak 15'inci bölümüyle sezon finali yapacak.

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin yeni bölüm fragmanına, Dicle ile birlikte Köye giden Erkan'ın aşk itirafının yanı sıra Derya'nın kardeşini hatırlaması; Ferman'ın da Derya'yı öldürmek için onların peşine düşmesi damga vurdu. Tanıtımın sonunda Dicle'nin “Erkan” diyerek gözyaşlarıyla haykırması da merak uyandırdı.