Sevdiğim Sensin sezon finali fragmanı. "Ben sana aşık oldum Dicle"
31.05.2026 12:24
Son Güncelleme: 31.05.2026 12:44
"Sevdiğim Sensin" dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.
Sevdiğim Sensin'in sezon finali fragmanı yayınlandı. 15'inci bölümde sezon finali yapacak olan Sevdiğim Sensin'in tanıtımına Erkan'ın itirafı damga vurdu.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin" dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “ Sevdiğim Sensin ", 4 Haziran akşamı yayınlanacak 15'inci bölümüyle sezon finali yapacak.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin yeni bölüm fragmanına, Dicle ile birlikte Köye giden Erkan'ın aşk itirafının yanı sıra Derya'nın kardeşini hatırlaması; Ferman'ın da Derya'yı öldürmek için onların peşine düşmesi damga vurdu. Tanıtımın sonunda Dicle'nin “Erkan” diyerek gözyaşlarıyla haykırması da merak uyandırdı.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.
“Sevdiğim Sensin” sezon finali bölümüyle 4 Haziran Perşembe akşamı Star'da…