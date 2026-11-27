Sevdiğim Sensin tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu
27.11.2026 12:11
Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye Helin Kandemir, Erkan'a ise Aytaç Şaşmaz hayat veriyor.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, dün akşamki 26'ncı bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin , perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan dizi, 26 Kasım Perşembe akşamı 26'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Sevdiğim Sensin, Total grubunda 5.32 izlenme oranı ve 13.62 izlenme payı, AB grubunda 3.21 izlenme oranı ve 8.79 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 4.24 izlenme oranı ve 10.34 izlenme payı alarak perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.
Sevdiğim Sensin her perşembe yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği Sevdiğim Sensin'in yayınlanan son bölümde; Dicle, Derya’yı ve bebeğini İnci’den korumak uğruna Erkan’dan gerçekleri sakladı. Fakat Dicle’nin geçirdiği beklenmeyen kaza ile Erkan, bebeğinin yaşadığını öğrenerek sevince boğuldu.
SEVDİĞİM SENSİN 27'NCİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Sevdiğim Sensin yeni bölüm tanıtımında; bebeğinin hayatta olduğunu öğrenen Erkan, Dicle’ye “Biz bittik artık, farkında değil misin? Derya bitirdi bizi. Çocuğum da benden habersiz sefillik içinde büyüyecekti” sözleriyle onu affetmeyeceğini söylüyor. Erkan, İnci’ye bebeğinin yaşadığını söyleyerek Dicle’yi tehdit ettiği için hesap soruyor.
Heyecan dolu tanıtımda Tahir, ele geçirdiği görüntüleri Derya’ya izleterek hafızasını geri kazanması için baskı yapıyor. Derya’nın “Esat Aldur’u ben öldürdüm, değil mi?” sorusu üzerine dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oluyor.
Sevdiğim Sensin her perşembe saat 20.00'de Star'da.