SEVDİĞİM SENSİN 27'NCİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Sevdiğim Sensin yeni bölüm tanıtımında; bebeğinin hayatta olduğunu öğrenen Erkan, Dicle’ye “Biz bittik artık, farkında değil misin? Derya bitirdi bizi. Çocuğum da benden habersiz sefillik içinde büyüyecekti” sözleriyle onu affetmeyeceğini söylüyor. Erkan, İnci’ye bebeğinin yaşadığını söyleyerek Dicle’yi tehdit ettiği için hesap soruyor.

Heyecan dolu tanıtımda Tahir, ele geçirdiği görüntüleri Derya’ya izleterek hafızasını geri kazanması için baskı yapıyor. Derya’nın “Esat Aldur’u ben öldürdüm, değil mi?” sorusu üzerine dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

Sevdiğim Sensin her perşembe saat 20.00'de Star'da.