Sevdiğim Sensin tüm kategorilerde zirvede

Turgut’un çetesini çökertmek isteyen Feride ise yaşadığı acılarla yüzleşerek geçmişini hatırlamaya çalıştı. Bu zorlu süreçte Feride’yi yalnız bırakmayan Tahir de Turgut'u takibe aldı. Feride, hastanede olan Turgut’la ve geçmişiyle yüzleşmeye karar verdi. Bu sırada Fikret’in yardımıyla Turgut’un yerini öğrenen Erkan da hastaneye geldi. Hafızasını kaybeden Feride ile Turgut’un yüzleşmesine şahit olan Erkan, Feride’nin Dicle’nin ablası Derya olduğunu öğrendi. Final sahnesinde ise Erkan’ın Dicle’ye ablasını bulduğunu söylemesi geceye damga vurdu.

“Sevdiğim Sensin”in kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.