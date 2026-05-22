Sevdiğim Sensin tüm kategorilerde zirvede
22.05.2026 13:20
Sevdiğim Sensin, her perşembe Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.
Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin", dün akşam yayınlanan 14'üncü bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin" perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan dizi, 21 Mayıs akşamı 14'üncü bölümüyle ekrana geldi.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizi, perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
“Sevdiğim Sensin"de Erkan'a Aytaç Şaşmaz, Dicle'ye ise Helin Kandemir hayat veriyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “ Sevdiğim Sensin "in dün akşam yayınlanan 14'üncü bölümünde; Derya’nın yaşadığını Kadir’den öğrenen Dicle, Erkan’la yüzleşti. Erkan da yaşadıklarının ağırlığıyla kuş olup uçmak isteyen Dicle’ye sürpriz yaparak onu lunaparka götürdü.
Dicle ve Erkan, Civan’a Derya’yı bulmak istediklerini söylerken onları gizlice dinleyen Ferman da büyük sırrı öğrendi.
Dicle’ye tektaş yüzük alan Erkan, aşkını itiraf etmek istediği sırada Ferman’ın, intikam almak için Civan ve Nilüfer’in fotoğrafını basına verdiğini öğrendi. Aldur Köşkü bu haberle çalkalanırken korkan Nilüfer aşkını inkar edince Civan köşkü terk etti.
Turgut’un çetesini çökertmek isteyen Feride ise yaşadığı acılarla yüzleşerek geçmişini hatırlamaya çalıştı. Bu zorlu süreçte Feride’yi yalnız bırakmayan Tahir de Turgut'u takibe aldı. Feride, hastanede olan Turgut’la ve geçmişiyle yüzleşmeye karar verdi. Bu sırada Fikret’in yardımıyla Turgut’un yerini öğrenen Erkan da hastaneye geldi. Hafızasını kaybeden Feride ile Turgut’un yüzleşmesine şahit olan Erkan, Feride’nin Dicle’nin ablası Derya olduğunu öğrendi. Final sahnesinde ise Erkan’ın Dicle’ye ablasını bulduğunu söylemesi geceye damga vurdu.
“Sevdiğim Sensin”in kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.