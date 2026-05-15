Sevdiğim Sensin yine zirvede
15.05.2026 11:04
"Sevdiğim Sensin" dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin" dün akşam yayınlanan 13'üncü bölümüyle gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin" dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin" dizisi, 14 Mayıs Perşembe akşamı 13'üncü bölümüyle ekranlara geldi.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizi, perşembe akşamının en çok izlenen dizisi olarak zirvedeki yerini korudu.
"Sevdiğim Sensin", yayınlanan her bölümüyle dikkat çekiyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiğim Sensin'in dün akşam yayınlanan 13'üncü bölümünde; Erkan’ın Burçin ile yakınlaştığını gösteren sahte videoyu izleyen Dicle, evi terk ederek derneğe sığındı. Koray’ın yardımıyla Dicle’ye videonun sahte olduğunu ispatlayan Erkan ise Dicle'yi ikna ederek tekrar güvenini kazandı. Bunun üzerine kulağındaki kırmızı iplikleri çıkaran Dicle, Erkan’ın hediye ettiği sarı papatyalı küpeleri taktı. Konağa göre döndüğünde Ferman'ın tehditleriyle mücadele eden Dicle, Kadir'den şoke eden gerçeği duydu. Dizinin final sahnesine ise Dicle’nin ablası Derya’nın yaşadığını öğrenmesi damga vurdu.
SEVDİĞİM SENSİN 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin yeni bölüm tanıtımında, bambaşka görünümüyle dikkat çeken Dicle, eski kıyafetleriyle birlikte acılarını da geride bırakarak Erkan’a artık mutlu olmak istediğini söylüyor. Civan, Derya’nın yaşadığını Dicle’den sakladığı için özür dilerken; Dicle'nin sevincine Ferman'ın bu gerçeği öğrenme ihtimali gölge düşürüyor.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.