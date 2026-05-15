Sevdiğim Sensin yine zirvede

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin'in dün akşam yayınlanan 13'üncü bölümünde; Erkan’ın Burçin ile yakınlaştığını gösteren sahte videoyu izleyen Dicle, evi terk ederek derneğe sığındı. Koray’ın yardımıyla Dicle’ye videonun sahte olduğunu ispatlayan Erkan ise Dicle'yi ikna ederek tekrar güvenini kazandı. Bunun üzerine kulağındaki kırmızı iplikleri çıkaran Dicle, Erkan’ın hediye ettiği sarı papatyalı küpeleri taktı. Konağa göre döndüğünde Ferman'ın tehditleriyle mücadele eden Dicle, Kadir'den şoke eden gerçeği duydu. Dizinin final sahnesine ise Dicle’nin ablası Derya’nın yaşadığını öğrenmesi damga vurdu.