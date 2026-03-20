Sevdiğim Sensin yine zirvede. Arife gününde galip değişmedi
20.03.2026 13:35
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin" dün akşam altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Perşembeye damga vuran dizi, 20 Mart akşamı da zirvedeki yerini korudu.
Star TV'nin "Sevdiğim Sensin" dizisi izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin” 20 Mart Perşembe akşamı altıncı bölümüyle ekranlara geldi.
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu “Sevdiğim Sensin” dizisi son bölümüyle, tüm kategorilerde gün birincisi oldu. Rakiplerini geride bırakan yapım, zirvedeki yerini korudu.
SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir’i kurtarmak için Fikret’in mekânına giden Erkan'ı yalnız bırakmayan Dicle'nin Ferman'a yakalanması ve Dicle'nin gözyaşları damga vurdu. Dicle'nin ilk kez doğum günü kutlaması dikkat çekerken, Burçin ve Dicle'nin peşine düşen Ferman'ın kazaya sebep oldu. Son sahnede ise Burçin ve Dicle kazada yaralanırken, Erkan'ın Dicle’ye feryatları, final sahnesine damga vurdu.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINDA
Yeni bölüm sonrası “Sevdiğim Sensin”in yedinci bölüm fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda, Erkan’ın Dicle’yi kurtarmayı başardığı görülürken, ağır yaralanan Burçin’in hastaneye kaldırılmasıyla Dicle hedef haline gelmesi dikkat çekti.
Ay Yapım imzalı “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.