Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin, 19 Kasım Perşembe akşamı 25'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin, Total grubunda 5.54 izlenme oranı ve 15.56 izlenme payı, ABC1 grubunda 4.61 izlenme oranı ve 13.77 izlenme payı ile birinci oldu. AB grubunda ise 2.98 izlenme oranı ve 10.55 izlenme payına ulaştı. Dizinin 25'inci bölümde neler yaşandı merak edildi. İşte Sevdiğim Sensin son bölümde yaşananlar…