Sevdiğim Sensin zirvede. Erkan ve Dicle için zor günler
20.11.2026 12:31
Sevdiğim Sensin'in yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Sevdiğim Sensin, dün akşam ekrana gelen bölümüyle reyting sıralamasında Total ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşti.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin, 19 Kasım Perşembe akşamı 25'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin, Total grubunda 5.54 izlenme oranı ve 15.56 izlenme payı, ABC1 grubunda 4.61 izlenme oranı ve 13.77 izlenme payı ile birinci oldu. AB grubunda ise 2.98 izlenme oranı ve 10.55 izlenme payına ulaştı. Dizinin 25'inci bölümde neler yaşandı merak edildi. İşte Sevdiğim Sensin son bölümde yaşananlar…
Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye Helin Kandemir, Erkan'a ise Aytaç Şaşmaz hayat veriyor.
SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İnci, Esat Aldur'un ölümüne istemeden sebep olan Derya'nın görüntülerini Dicle ve Erkan'ı ayırmak için kullanırken, Erkan da elindeki delili emniyete vererek babasının katil olduğunu ihbar etti. Dicle bebeğinden vazgeçmezken, Erkan, annesinin 'Dicle bebeği aldırdı' yalanına inandı.
Bu yalan sebebiyle Dicle'den hesap soran Erkan, o sessiz kalınca Dicle'yi terk ederken, ablası Derya'yı korumak isteyen Dicle, Esat'ı kendisinin uçurumdan ittiğini söyledi.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Sevdiğim Sensin yeni bölüm tanıtımında; Erkan, Dicle’nin cezasını çekmesini isterken, Dicle’nin bebeğini korumak için dünyanın bir ucuna gitmeye razı olduğunu söylemesi dikkat çekti. Erkan’ın, Dicle’nin kendisinden sakladığı bir sırdan şüphelenmesi gerilimi yükseltirken Dicle’nin geçirdiği kaza, yeni bölüme dair merak uyandırdı.
Sevdiğim Sensin her perşembe saat 20.00'de Star'da.