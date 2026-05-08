Sevdiğim Sensin zirvedeki yerini korudu

Kadrosunda Helin Kandemir, Aytaç Şaşmaz , Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimlerin yer aldığı “Sevdiğim Sensin” perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı dizi , 7 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 12'nci bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde birinci oldu.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan dizinin 12'nci bölümünde, yeni bir eve taşınan Erkan ve Dicle’nin mutluluğuna Burçin gölge düşürürken, Kadir’in Erkan’a Dicle’yi sevdiğini itiraf etmesi geceye damga vurdu.