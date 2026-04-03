Sevdiğim Sensin zirveyi bırakmıyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin'in dün akşam yayınlanan sekizinci bölümünde; Ferman ve Civan’ı İstanbul’a getiren kişinin İnci olduğunu öğrenen Erkan'ın boşanmaktan vazgeçmesi her şeyi değiştirdi. Dicle, Erkan'ın mutlu olması için ondan kaçarken; Feride’nin ise Dicle’nin öldü bildiği ablası Derya olduğu ortaya çıktı. Tahir, Ferman'ı hapisten kurtarırken, Derya’yı, Ferman’ın ölüm emrinden Civan’ın kurtardığı ve bugüne kadar sakladığı gerçeği ortaya çıktı.