Sevdiğim Sensin zirveyi bırakmıyor
03.04.2026 13:36
"Sevdiğim Sensin"de Dicle'ye Helin Kandemir, Erkan'a ise Aytaç Şaşmaz hayat veriyor.
Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin" dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini aldı.
Başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “Sevdiğim Sensin" perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu “Sevdiğim Sensin" dizisi, 2 Nisan Perşembe akşamı sekizinci bölümüyle ekranlara geldi.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan dizi, perşembe akşamının galibi oldu.
"Sevdiğim Sensin" dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiğim Sensin'in dün akşam yayınlanan sekizinci bölümünde; Ferman ve Civan’ı İstanbul’a getiren kişinin İnci olduğunu öğrenen Erkan'ın boşanmaktan vazgeçmesi her şeyi değiştirdi. Dicle, Erkan'ın mutlu olması için ondan kaçarken; Feride’nin ise Dicle’nin öldü bildiği ablası Derya olduğu ortaya çıktı. Tahir, Ferman'ı hapisten kurtarırken, Derya’yı, Ferman’ın ölüm emrinden Civan’ın kurtardığı ve bugüne kadar sakladığı gerçeği ortaya çıktı.
SEVDİĞİM SENSİN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Sevdiğim Sensin"in dokuzuncu bölüm fragmanı da yayınlandı. Tanıtıma; Dicle'nin köşke dönmesi ve sadece kağıt üzerinde evli olduğu Erkan ile aynı yatağı paylaşmaya başlaması damga vurdu.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda, Şaşmaz ve Kandemir dışında; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.