Sevdiğim Sensin'de Dicle hamile olduğunu öğrendi

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolleri paylaştığı Sevdiğim Sensin, perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı dizinin 5 Kasım akşamı yayınlanan 23'üncü bölümüne bebek haberi damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin son bölüm de, Erkan’la farklı dünyalara ait olduklarını kabullenen Dicle ayrılık adımları atarken hamile olduğunu öğrendi. Esat’ın elini kana buladığı ana tanık olan Derya’nın geçmişi hatırlaması Erkan ve Dicle’yi yol ayrımına getirdi. Derya’nın ortaya çıkan gerçekle Dicle’den Erkan’ı ya da kendisini seçmesini istemesi ise öne çıktı.