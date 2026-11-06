Sevdiğim Sensin'de Dicle hamile olduğunu öğrendi
06.11.2026 14:30
"Sevdiğim Sensin", yayınlanan her bölümüyle dikkat çekiyor.
Sevdiğim Sensin dün akşam 23'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne; Erkan'dan ayrılmak için adım atan Dicle'nin hamile olduğunu öğrenmesi dikkat çekti.
Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolleri paylaştığı Sevdiğim Sensin, perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı dizinin 5 Kasım akşamı yayınlanan 23'üncü bölümüne bebek haberi damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiğim Sensin son bölüm de, Erkan’la farklı dünyalara ait olduklarını kabullenen Dicle ayrılık adımları atarken hamile olduğunu öğrendi. Esat’ın elini kana buladığı ana tanık olan Derya’nın geçmişi hatırlaması Erkan ve Dicle’yi yol ayrımına getirdi. Derya’nın ortaya çıkan gerçekle Dicle’den Erkan’ı ya da kendisini seçmesini istemesi ise öne çıktı.
SEVDİĞİM SENSİN 24'ÜNCÜ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Dicle, Erkan’a mutlu olma ihtimallerinin artık kalmadığını söylerken Erkan ise yaşananlardan Ali Cabbar’ı sorumlu tutuyor. Bu sırada Dicle’nin hamile olduğunu öğrenen Derya’nın doktora söylediği “Bebeğin babası yok, biz büyüteceğiz” sözleri yankı uyandırırken Dicle’nin Erkan’a hamile olduğunu açıklaması heyecan yarattı.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin, Ağrı'da meydana gelen şiddetli bir deprem sırasında köy halkını korumaya çalışan İstanbullu Erkan ile Dicle'nin evlenmesi ve sonrasında yaşananları anlatıyor.