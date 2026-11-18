Sevdiğim Sensin'de Dicle'den zor karar. Ablası için Erkan'ı kaybetmeyi göze alıyor
18.11.2026 12:41
Sevdiğim Sensin her perşembe izleyiciyle buluşuyor.
Sevdiğim Sensin bu hafta 25'inci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme; Dicle'nin ablası için Erkan’ı kaybetmeyi göze alması damga vuracak.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı, Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin, yarın akşam 25'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm konusu şöyle;
Derya’nın kendisini korumaya çalışırken Esat’ı istemeden itmesiyle Esat hayatını kaybeder. Yaşananlar hem İnci’yi hem de Dicle’yi büyük bir şoka uğratırken İnci, çok geçmeden kontrolü eline alır.
Sevdiğim Sensin'in yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Dicle ise Esat’ın ölümünün yarattığı şokla yüzleşmeye fırsat bulamadan kendisini çok daha büyük bir çıkmazın içinde bulur.
İnci, Esat’ın ölümüyle birlikte ortaya çıkan yeni dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için harekete geçer. Kurduğu oyunların en ağır bedelini ise Dicle öder. Derya, yaşananların ardından kendisini beklenmedik bir durumun içinde bulurken İnci’nin hesaplarının dışında kalır. Dicle ise ablasını korumak uğruna hayatının en zor kararlarından birini vermek zorunda kalır. Bu karar, Erkan’la arasındaki uçurumu daha da derinleştirir.
Dicle, Derya’yı korumak için aldığı kararın bedelini Erkan’ın nefretini üzerine çekerek öder. Saklamak zorunda kaldığı yeni gerçekler ve Erkan’ı kaybetme korkusu, onu büyük bir yıkıma sürükler.
Sevdiğim Sensin, Erkan ile Dicle'nin hikayesini anlatıyor.
Aldur Köşk’te ise Esat’ın ani ölümü ve geçmişin karanlık gerçekleri herkesi derinden sarsar. Herkes kendi yasını tutup geçmişle yüzleşirken köşkteki dengeler de değişmeye başlar. İnci’nin kendi çıkarları için kurduğu oyunlardan biri ters teper ve köşkte hiç beklenmedik bir güç dengesi ortaya çıkar.
Esat’ın ölümüyle en büyük yıkımı yaşayan Erkan, babasıyla yüzleşme fırsatı bulamamanın acısıyla mücadele eder. Ancak karşısına çıkan yeni bir ipucu, onu Dicle’yle yeniden karşı karşıya getirecek beklenmedik bir gelişmenin içine sürükler.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiğim Sensin 'in geçen haftaki bölümünde; ablası ve Erkan arasında bir seçim yapmak zorunda kalınca çıkmaza sürüklenen Dicle, bebeğiyle kendini büyük bir facianın tam ortasında buldu.