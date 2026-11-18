Dicle ise Esat’ın ölümünün yarattığı şokla yüzleşmeye fırsat bulamadan kendisini çok daha büyük bir çıkmazın içinde bulur.

İnci, Esat’ın ölümüyle birlikte ortaya çıkan yeni dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için harekete geçer. Kurduğu oyunların en ağır bedelini ise Dicle öder. Derya, yaşananların ardından kendisini beklenmedik bir durumun içinde bulurken İnci’nin hesaplarının dışında kalır. Dicle ise ablasını korumak uğruna hayatının en zor kararlarından birini vermek zorunda kalır. Bu karar, Erkan’la arasındaki uçurumu daha da derinleştirir.

Dicle, Derya’yı korumak için aldığı kararın bedelini Erkan’ın nefretini üzerine çekerek öder. Saklamak zorunda kaldığı yeni gerçekler ve Erkan’ı kaybetme korkusu, onu büyük bir yıkıma sürükler.