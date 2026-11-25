Sevdiğim Sensin'de neler olacak? Beklenmedik adımlar, büyük yüzleşmeler
25.11.2026 15:29
Sevdiğim Sensin, Erkan ile Dicle'nin hikâyesini anlatıyor.
26 Kasım Perşembe akşamı 26'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Sevdiğim Sensin'de Erkan'ı bekleyen büyük sürpriz dikkat çekecek.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin, yarın akşam 26'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm konusu şöyle;
Dicle’nin, Derya’yı kurtarmak için Esat’ı kendisinin ittiğini söyleyerek suçu üstlenmesi, Erkan’ı içinden çıkılması güç bir ikileme sürükler. İnci ise tüm suçlamalardan sıyrılmaya çalışırken Dicle’yi daha da köşeye sıkıştırır. Erkan, yaşananların öfkesiyle Dicle’ye mesafeli yaklaşsa da kendi adaletini sağlamak için harekete geçer.
Sevdiğim Sensin'in yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Bir yandan İnci, Fatoş’u köşkten gönderebilmek için çözüm arar. Ancak tek başına hareket edemeyeceğini anlayınca beklenmedik birinden destek alır.
Fatoş ve Dicle ise İnci’nin elindeki büyük kozu ele geçirmek için çabalar. Ancak aynı kozun peşindeki gizemli birinin harekete geçmesi, tüm dengeleri değiştirecektir.
Derya’nın yaşadıkları ve Erkan’ın Dicle hakkında anlattıkları, Ali Cabbar’ın İnci’ye yönelik şüphelerini artırır. Sonunda İnci’yle yüzleşen Ali, Tahir’in kendisi üzerinden kurduğu karanlık plandan habersizdir.
Ferman ise Dicle hakkında öğrendiği yeni bir bilgiyi kendi lehine kullanarak yeni bir koz elde eder. Nilüfer, Civan’la evliliğinde fark ettiği gerçekler karşısında sarsılmaya başlar.
Sevdiğim Sensin, Ay Yapım imzası taşıyor.
Erkan’ın attığı beklenmedik bir adım, Dicle’yi hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine getirir. Dicle ve Fatoş, birlikte bu planı uygulamaya koyar. Erkan’ın peşlerine düşmesiyle gelişen olayların sonunda ise Erkan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sevdiğim Sensin 'in geçen haftaki bölümüne ; İnci, Esat Aldur'un ölümüne istemeden sebep olan Derya'nın görüntülerini Dicle ve Erkan'ı ayırmak için kullanırken, Dicle'nin bebeği aldırdığı yalanına inanan Erkan'ın eşini terk etmesi damga vurdu.