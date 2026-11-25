Bir yandan İnci, Fatoş’u köşkten gönderebilmek için çözüm arar. Ancak tek başına hareket edemeyeceğini anlayınca beklenmedik birinden destek alır.

Fatoş ve Dicle ise İnci’nin elindeki büyük kozu ele geçirmek için çabalar. Ancak aynı kozun peşindeki gizemli birinin harekete geçmesi, tüm dengeleri değiştirecektir.

Derya’nın yaşadıkları ve Erkan’ın Dicle hakkında anlattıkları, Ali Cabbar’ın İnci’ye yönelik şüphelerini artırır. Sonunda İnci’yle yüzleşen Ali, Tahir’in kendisi üzerinden kurduğu karanlık plandan habersizdir.

Ferman ise Dicle hakkında öğrendiği yeni bir bilgiyi kendi lehine kullanarak yeni bir koz elde eder. Nilüfer, Civan’la evliliğinde fark ettiği gerçekler karşısında sarsılmaya başlar.