Sevdiğim Sensin'deki kavga sahnesine müdahale gündem oldu
05.06.2026 17:42
Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye Helin Kandemir, Erkan'a ise Aytaç Şaşmaz hayat veriyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, dün akşam sezon finali yaptı. Sezon finali sonrası yayınlanan kamera arkası görüntülerinde bir kadının kavga sahnesine müdahalesi dikkat çekti.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin , yayınlandığı günden itibaren perşembe akşamlarına damga vurdu. Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan dizi, 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 15'inci bölümüyle sezon finali yaptı.
İkinci sezonu şimdiden merakla beklenen Sevdiğim Sensin'in yapım şirketi Ay Yapım, sezon boyu setten kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Barış Baktaş daha önce partneri Deniz Işın ile sahne öncesi çok konuştuklarını söylemiş ve "Bazen kendimizden kattığımız şeyler de viral oluyor" demişti.
KAVGA SAHNESİNİ GERÇEK SANDI
Setten renkli karelerin paylaşıldığı Sevdiğim Sensin'in kamera arkası görüntülerinde bir olay dikkat çekti. Dizide Nilüfer ve Civan karakterlerini canlandıran Deniz Işın ve Barış Baktaş 'ın sokaktaki kavga sahnesine bir vatandaşın müdahale etmesi sosyal medyada gündem oldu.
Kadının “Sevdiğim Sensin”in oyuncularının yanına yaklaşıp “Kavga mı ediyorsun kızla?” demesi ve sahnenin bölünmesi dikkat çekti.
Bu anlara sosyal medyadan “Çok tatlı”, “Kahkaha attım” gibi yorumlar geldi.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin'in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimlerin yer alıyor.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.