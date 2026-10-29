Sevdiğim Sensin 23'üncü bölümden yeni tanıtım. "Çok yoruldum Erkan"

SEVDİĞİM SENSİN 23'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dicle’nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan’la ilişkisinde büyük bir krize yol açarken Dicle'yi kırdığını fark eden Erkan kendini affettirmek için hamleler yapacak. Ancak Dicle'nin hamilelik şüphesi kararını sorgulamasına sebep olur.

Tüm bu yaşananlar sonrası Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin'in yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor.