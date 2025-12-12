Sevdiğim Sensin'den yeni tanıtım. Dicle ve Erkan'ın İstanbul'a uzanan yolculuğu
12.12.2025 10:09
NTV - Haber Merkezi
Sevdiğim Sensin dizisinden yeni tanıtım yayınlandı. Tanıtımda; evlenip İstanbul'a giden Erkan ve Dicle'nin İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer aldı.
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sevdiğim Sensin" için geri sayım başladı. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı dizinin yeni tanıtımı yayınlandı.
Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a gelişinin gözler önüne serildiği tanıtımda; Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile köşke gelmesi büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle’nin masumiyetini, Erkan’ın hayran bakışlarla izlemesi ise dikkat çekti.
Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur yer alıyor.
Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği "Sevdiğim Sensin" de İstanbullu "Erkan Aldur" karakterine Aytaç Şaşmaz, köylü kızı Dicle'ye ise Helin Kandemir hayat veriyor.
Dizi, sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.
“ERKAN SÜPER KAHRAMAN GİBİ”
Aytaç Şaşmaz, dizideki rolüyle ilgili "Erkan biraz süper kahraman gibi. İçinde bulunduğu tüm sorunları ya da ona sirayet eden başkalarının dertlerini çok empatik bir yerden değerlendirip, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek bir adam, hak edene tabii” dedi.
Seneler önce de “Söz” dizisinde de bir askeri canlandıran Şaşmaz, “Üniformayı tekrar giydiğimde içimdeki özlemi hissettim; birçok anı aklımda canlandı. Star’da yeniden bir diziye asker olarak başlamak yüzümü gülümsetiyor” ifadelerini kullandı.
Helin Kandemir, "Aytaç’la senaryo üzerinde çok fazla vakit geçirdik" açıklamasında da bulundu.
“DİCLE YARALI BİR GENÇ KADIN”
Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir ise “Dicle, hayatın ona sunduğu bütün zorluklara rağmen yalnızca kalbiyle hayatta kalmayı başarmış, yaralı bir genç kadın" dedi ve karakterin Erkan sayesinde dünyanın bambaşka bir tarafına adım attığını belirtti.
Karakterini hissedebilmek için uzun provalar yaptığını belirten Kandemir, Dicle'nin şivesi için de özel olarak çalıştığını dile getirdi.