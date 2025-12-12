Sevdiğim Sensin'den yeni tanıtım. Dicle ve Erkan'ın İstanbul'a uzanan yolculuğu

“ERKAN SÜPER KAHRAMAN GİBİ”

Aytaç Şaşmaz, dizideki rolüyle ilgili "Erkan biraz süper kahraman gibi. İçinde bulunduğu tüm sorunları ya da ona sirayet eden başkalarının dertlerini çok empatik bir yerden değerlendirip, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek bir adam, hak edene tabii” dedi.

Seneler önce de “Söz” dizisinde de bir askeri canlandıran Şaşmaz, “Üniformayı tekrar giydiğimde içimdeki özlemi hissettim; birçok anı aklımda canlandı. Star’da yeniden bir diziye asker olarak başlamak yüzümü gülümsetiyor” ifadelerini kullandı.