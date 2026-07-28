Sevdiğim Sensin'e yeni oyuncu. Alper Çankaya geliyor
28.07.2026 14:22
Sevdiğim Sensin'de Dicle'ye Helin Kandemir, Erkan'a ise Aytaç Şaşmaz hayat veriyor.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin'in yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Star TV'de yayınlanan diziye yeni bir oyuncu katıldı.
Star TV'nin sevilen dizisi “ Sevdiğim Sensin ”, 4 Haziran akşamı yayınlanan 15'inci bölümüyle sezon finali yaptı. Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan dizinin yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor.
İkinci sezonu merakla beklenen “Sevdiğim Sensin”e yeni bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Uzak Şehir adlı dizide Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, yeni sezonda “ Sevdiğim Sensin ”de hayranlarının karşısına çıkacak.
Çankaya'nın perşembe akşamlarına damga vuran dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.
Sevdiğim Sensin, ikinci sezonuyla yeni yayın döneminde izleyici ile buluşmaya devam edecek.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
"Sevdiğim Sensin"in sezon finali bölümüne büyük kavuşmalar ve fedakârlıklar damga vurdu. Hasretini çektiği ablası Derya’ya kavuşan Dicle, Erkan’dan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğa boğuldu. Ancak bu mutluluk tablosuna, Derya’nın yaşadığını öğrenen Ferman’ın dönüşü gölge düşürdü. Ablasını Ferman’dan kurtarmak için elini kana bulamak zorunda kalan Dicle’nin suçunu üstlenen Erkan tutuklandı.
Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan, Ay Yapım imzalı "Sevdiğim Sensin"in yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor.
Sevdiğim Sensin ikinci sezonuyla çok yakında Star'da…