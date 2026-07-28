Sevdiğim Sensin'e yeni oyuncu. Alper Çankaya geliyor

Star TV 'nin sevilen dizisi “ Sevdiğim Sensin ”, 4 Haziran akşamı yayınlanan 15'inci bölümüyle sezon finali yaptı. Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan dizinin yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor.

İkinci sezonu merakla beklenen “Sevdiğim Sensin”e yeni bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Uzak Şehir adlı dizide Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, yeni sezonda “ Sevdiğim Sensin ”de hayranlarının karşısına çıkacak.

Çankaya'nın perşembe akşamlarına damga vuran dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.