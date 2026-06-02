Sevdiğim Sensin'in yıldızı Cihat Süvarioğlu: "Tahir karakteri bana çok iyi geldi"
02.06.2026 09:05
Sevdiğim Sensin, perşembe akşamları Star TV'de ekrana geliyor.
Star TV'de sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'de Tahir Aldur'a hayat veren Cihat Süvarioğlu, hem bilinmeyenlerini anlattı hem de diziye dair konuştu.
Her perşembe Star TV'de izleyici ile buluşan “Sevdiğim Sensin” dizisinin oyuncularından Cihat Süvarioğlu , Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.
Ünlü isim programda hem kendine dair bilinmeyenleri anlattı hem de Sevdiğim Sensin'de canlandırdığı Tahir karakteri hakkında konuştu.
Cihat Süvarioğlu, Gönül Dağı dizisinde 5 yıl boyunca canlandırdığı Ramazan karakteriyle şöhreti yakaladı.
“TAHİR ROLÜNÜ ÇOK MERAK ETTİM”
“Sevdiğim Sensin” dizisinde Tahir'in epilepsi nöbetleri geçirmesine değinen Ceyda Düvenci, Süvarioğlu'na “Ne hissediyorsun böyle bir karakteri oynarken?” diye sordu.
35 yaşındaki ünlü oyuncu, "Ben rolü gördüğümde ben bunu merak ettim aslında, beni heyecanlandırdı. Zengin ve ailenin arıza çocuğu, daha önce böyle bir rolde de oynamamıştım, tiyatroda bile hiç denk gelmedi. "İlginç bir şey çıkabilir buradan" diye ona heyecanlandım aslında."
Sete giderken hep çok heyecanlandığını söyleyen Süvarioğlu, senaryonun da kendisini hep şaşırttığını söyledi ve “Sevdiğim Sensin'deki Tahir karakteri bana çok iyi geldi, set de çok iyi geldi" diye ekledi.
"OYUNCULUĞA 130 KİLO İLE BAŞLADIM"
Oyunculuğa başlarken 130 kilo olduğunu söyleyen Cihat Süvarioğlu, “Hep bir iştahım vardı ama onu tutmayı öğrendim. Sonra bir oyuncu arkadaşım da ‘böyle hep aynı rolleri oynarsın’ deyince karar verdim ve 50 kilo falan verdim” dedi.
“HİÇ KOKU ALMIYORUM”
Hiç koku almadığını da anlatan ünlü oyuncu, bunun doğuştan gelen bir şey olduğunu “Bu bazen anne karnında oluşmuyormuş” diye anlattı. Bu duruma dikkat ettiğinden bahseden Süvarioğlu, “Kokup kokmadığımı bilmediğim için bazen insanlara çabuk sarılmıyorum, bu sebeple beni zaman zaman soğuk buluyorlar” ifadelerini kullandı.
ERKAN VE DİCLE'NİN HİKAYESİ ÇOK SEVİLİYOR
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı “ Sevdiğim Sensin ” dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan ve çok sevilen Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini de Gökçen Usta üstleniyor.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan dizinin kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler de yer alıyor.