Sevdiğim Sensin'in yıldızı Cihat Süvarioğlu: "Tahir karakteri bana çok iyi geldi"

“TAHİR ROLÜNÜ ÇOK MERAK ETTİM”



“Sevdiğim Sensin” dizisinde Tahir'in epilepsi nöbetleri geçirmesine değinen Ceyda Düvenci, Süvarioğlu'na “Ne hissediyorsun böyle bir karakteri oynarken?” diye sordu.

35 yaşındaki ünlü oyuncu, "Ben rolü gördüğümde ben bunu merak ettim aslında, beni heyecanlandırdı. Zengin ve ailenin arıza çocuğu, daha önce böyle bir rolde de oynamamıştım, tiyatroda bile hiç denk gelmedi. "İlginç bir şey çıkabilir buradan" diye ona heyecanlandım aslında."

Sete giderken hep çok heyecanlandığını söyleyen Süvarioğlu, senaryonun da kendisini hep şaşırttığını söyledi ve “Sevdiğim Sensin'deki Tahir karakteri bana çok iyi geldi, set de çok iyi geldi" diye ekledi.

"OYUNCULUĞA 130 KİLO İLE BAŞLADIM"

Oyunculuğa başlarken 130 kilo olduğunu söyleyen Cihat Süvarioğlu, “Hep bir iştahım vardı ama onu tutmayı öğrendim. Sonra bir oyuncu arkadaşım da ‘böyle hep aynı rolleri oynarsın’ deyince karar verdim ve 50 kilo falan verdim” dedi.

“HİÇ KOKU ALMIYORUM”

Hiç koku almadığını da anlatan ünlü oyuncu, bunun doğuştan gelen bir şey olduğunu “Bu bazen anne karnında oluşmuyormuş” diye anlattı. Bu duruma dikkat ettiğinden bahseden Süvarioğlu, “Kokup kokmadığımı bilmediğim için bazen insanlara çabuk sarılmıyorum, bu sebeple beni zaman zaman soğuk buluyorlar” ifadelerini kullandı.