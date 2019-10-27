Sevgili Geçmiş ekibi ilk bölümü birlikte izledi

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sevgili Geçmiş, cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı. Yapım ekibi ve oyuncuların bir araya gelerek, aynı heyecanı paylaştıkları ilk bölüm izlemesi çekimlerin yapıldığı İzmir’de gerçekleşti.



Sık sık alkışlarla bölünen ve büyük beğeni alan dizinin izlemesinde keyifli vakit geçiren oyuncular bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



İlk bölüm için çok heyecanlı olduklarını anlatan oyuncular, “Çok heyecanlıyız, dizinin çekimleri uzun zamandır yapılıyor. Bu işi çok gönül vererek yaptık, umarız seyirciye de heyecanımızı hissettirebiliriz ve bizimle beraber bu hikayeye ortak olabilirler” dedi. Sosyal medyada trend topic olan dizi, soluk kesici hikayesi ile çok konuşuldu.



Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini konu alan Sevgili Geçmiş’in oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk, Renan Bilek ve Hülya Duyar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.