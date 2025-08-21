Sevilen dizi Rivals'ın kadrosuna iki yeni isim
Marvel yapımlarıyla adından söz ettiren ünlü aktris Hayley Atwell ve usta oyuncu Rupert Everett, sevilen dizi Rivals’ın ikinci sezonunda izleyiciyle buluşacak.
Hayley Atwell dizide, baş karakterlerden Rupert Campbell-Black’in eski eşi Helen Gordon’a hayat verirken, Rupert Everett ise at antrenörü Malise Gordon karakterini canlandıracak.
Yeni sezonda kadroya katılan diğer oyuncular arasında Maxim Ays, Holly Cattle, Oliver Dench, Amanda Lawrence, Bobby Lockwood, Eliot Salt ve Jonny Weldon da yer alıyor.
Jilly Cooper’ın aynı adlı romanından uyarlanan dönem dizisi, ilk olarak Ekim 2024’te dijital bir platformda yayınlanmıştı. Sevilen yapımın yönetmenliğini ise Elliot Hegarty, Dee Koppang O'Leary ve Alexandra Brodski üstleniyor.
