Sevilen dizi Rivals'ın kadrosuna iki yeni isim

Yeni sezonda kadroya katılan diğer oyuncular arasında Maxim Ays, Holly Cattle, Oliver Dench, Amanda Lawrence, Bobby Lockwood, Eliot Salt ve Jonny Weldon da yer alıyor.



Jilly Cooper’ın aynı adlı romanından uyarlanan dönem dizisi, ilk olarak Ekim 2024’te dijital bir platformda yayınlanmıştı. Sevilen yapımın yönetmenliğini ise Elliot Hegarty, Dee Koppang O'Leary ve Alexandra Brodski üstleniyor.