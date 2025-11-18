Sevilen karakter Bridget Jones'un heykeli dikildi

Yazar Helen Fielding, Bridget Jones karakterini 30 yıldan uzun bir süre önce, Bridget'in aşk hayatını ayrıntılarıyla anlatan bir gazete köşesi için yaratmıştı. İlk kitabı "Bridget Jones'un Günlüğü" 1996'da yayımlandı. Eserleri filmler takip etti.

Bridget Jones filimlerinde başrolü oynayan Oscar ödüllü Renee Zellweger, canlandırdığı karakterin heykelinin Leicester Meydanı'ndaki açılışına katıldı.

Zellweger, "Bu oldukça çılgınca. Biraz tuhaf. Hiç beklemediğiniz bir şey... Oldukça şaşırtıcı," dedi.Karakterin kalıcı popülaritesi hakkında konuşan yazar Fielding yeni neslin de yarattığı karakteri sevmesinden yaşadığı mutluluk ve gururdan bahsetti.

Artık Bridget Jones heykeli de Leicester Meydanı'ndaki film karakterlerinin heykellerinden oluşan Sahneler Meydanı parkurunun bir parçası haline geldi.