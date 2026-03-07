"Sevimli Canavarlar" serisi devam edecek. Yeni film için hazırlıklar başladı
07.03.2026 09:58
"Sevimli Canavarlar" serisinin yeni filmi merakla bekleniyor.
Pixar, tüm dünyada pek çok hayranı bulunan "Sevimli Canavarlar" (Monsters, Inc.) serisinin üçüncü filmi için çalışmalara başladı.
"Hoppers" filminin vizyona girmesinin ardından Pixar'ın yeni projeleri ortaya çıktı. İlk filmi 2001 yılında vizyona giren "Sevimli Canavarlar", çocukları korkutarak enerji toplayan şirkette çalışan Sulley ve Mike’ın hikayesini anlatıyordu. Pete Docter'ın yönettiği film, dünya çapında yaklaşık 529 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarı yakaladı.
Bu başarıdan yıllar sonra 2013'te serinin ikinci filmi "Sevimli Canavarlar Üniversitesi" izleyiciyle buluştu. Sevimli Canavarlar'ın üniversite dönemindeki hallerini konu alan film de elde ettiği 744 milyon dolarlık gişe hasılatıyla adından söz ettirdi.
"Sevimli Canavarlar Üniversitesi" filminin yönetmenliğini Dan Scanlon üstlenmişti.
İki filmin başarısı sonrası "Sevimli Canavarlar İş Başında" adlı iki sezonluk dizi de izleyicinin beğenisine sundu. Tüm bu süreç sonrası Pixar, "Sevimli Canavarlar" serisinin yeni filmi için çalışmalara başladı.
Henüz yönetmen koltuğunda kimin oturacağı belli olmayan üçüncü filmin, hikayesi ve olay örgüsünün detayları da gizli tutuluyor.
Öte yandan Pixar, 2028'de vizyona girecek olan “Incredibles 3”, 2029'da yayınlanması beklenen “Coco”nun devam filminin yanı sıra; İtalya'da Nero adlı siyah bir kediyi konu alan “Gatto” gibi projeler üzerine de çalışıyor.