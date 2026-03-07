"Sevimli Canavarlar" serisi devam edecek. Yeni film için hazırlıklar başladı

İki filmin başarısı sonrası "Sevimli Canavarlar İş Başında" adlı iki sezonluk dizi de izleyicinin beğenisine sundu. Tüm bu süreç sonrası Pixar, "Sevimli Canavarlar" serisinin yeni filmi için çalışmalara başladı.

Henüz yönetmen koltuğunda kimin oturacağı belli olmayan üçüncü filmin, hikayesi ve olay örgüsünün detayları da gizli tutuluyor.

Öte yandan Pixar, 2028'de vizyona girecek olan “Incredibles 3”, 2029'da yayınlanması beklenen “Coco”nun devam filminin yanı sıra; İtalya'da Nero adlı siyah bir kediyi konu alan “Gatto” gibi projeler üzerine de çalışıyor.