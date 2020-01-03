Şevket Çoruh ikinci kez baba oluyor

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Şevket Çoruh, hamile eşi Özge Turna’yla ilk fotoğrafını paylaştı. Eşinin belirginleşen göbeğini tuttuğu kareyi Instagram'da takipçileri ile paylaşan Çoruh, “Gel Turnam şen bağım. 2020 Turna karşılaması!” notunu yazdı.



Şevket Çoruh, ilk evliliğini 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten Gülenay adını verdikleri bir de kızları oldu. Ancak evlilik uzun sürmedi; Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu 2003 yılında boşandı. Kızları Gülenay şimdi 23 yaşında bir üniversite öğrencisi.



Yedi yıldır birlikte olan Şevket Çoruh ile Özge Turna üç yıl önce evlendi.