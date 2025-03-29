Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu faizleti nedir, kaç gün tutulur?

Oruç ayı ardından gelen Ramazan Bayramı'nın birnci günü idrak edilmeye başlanan Şevval'in ilk günü oruç tutumak haram sayılmıştır. Peşinden gelen günlerde oruç tutulması önerilir. Bu ayda tutulan oruç, Ramazan orucunun yerine geçmez. İşte, Şevval ayı orucu fazileti hakkında detaylar...



ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2025?



2025 yılı Şevval ayı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelir. Bu günde oruç tutmak haramdır.



ŞEVVAL NE DEMEK?



Kelime anlamı olarak Şevval, “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındadır ve şevl kökünden gelir.



ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?



Şevval ayı orucu, Ramazan Bayramı ardından ara ara ya da tek seferde tutulması tasiye edilir. Bu ayda 6 gün oruç tutulur. Şevval ayında tutulacak oruçlar kaza orucu değildir, kaza olarak niyet edilirse Ramazan'ın kazası yerine geçer. Şevval ayında nafile yerine niyet etmek gereklidir.



ŞEVVAL ORUCU FAZİLETİ



Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur.