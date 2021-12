Sex and the City oyuncularından Chris Noth açıklaması: Kadınları destekliyoruz

Sex and the City’nin devam dizisi ‘And Just Like That’in üç oyuncusu Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth hakkındaki cinsel saldırı iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

"DUYDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"



Aktrisler, “Chris Noth ile ilgili iddiaları duyduğumuz için çok üzgünüz. Öne çıkan ve acı tecrübelerini paylaşan kadınları destekliyoruz. Yaptıkları şeyin yapılması çok zor bir şey olduğunu biliyoruz ve bunun için onları takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"RIZAYA DAYALIYDI"

Geçtiğimiz günlere Zoe ve Lily takma ismini kullanan iki kadın, 2004 ve 2015 yıllarında oyuncu Noth tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etmiş; aktör ise yaşananların rızaya dayalı olduğunu bildirmişti.

