Seyir halindeki otomobilin kaputundan yılan çıktı

Kütahya'da seyir halindeki otomobilin kaputun altından dışarı çıkan yılan, şaşkına çevirdi.

Seyir halindeki otomobilin kaputundan yılan çıktı

'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerler köyünde seyir halindeki otomobilin kaputun altından dışarı çıkan yılan, sosyal medyada gündem oldu.

Yılanın, aracın park halindeyken kaputun içine girdiği ve fark edilmeden yolculuğa çıktığı tahmin ediliyor.

SÜRÜCÜ YILANLA YOLCULUK YAPTI

Görüntülerde, sürücünün herhangi bir müdahalede bulunmadığı, yılanla bir süre yolculuk yaptığı görülüyor.

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