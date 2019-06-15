Acun Ilıcalı ile evliliği ve boşanması kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Şeyma Subaşı'nın Sadece Şeyma adını verdiği kitabı çıktı. İnternet üzerinde satışa başlanan kitapla ilgili kısa bir tanıtım metni yayınlandı.

Yayınlanan metin şöyle:



“Hatırladığım ilk anı neydi?

Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.

Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını.



İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... ve şimdi yine pembe bulutlar... hepimizin yaşadığı gibi...



Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.



Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı...”