Sezar ünlü mektubunu burada yazmıştı. Tarihi kalede büyük hasar
18.04.2026 14:12
Roma İmparatoru Julius Sezar'ın Pontuslu Pharnaces II'ye karşı kazandığı zaferin ardından "Geldim, gördüm, yendim" ifadesini kullandığı yer olarak bilinen tarihi Zile Kalesi’nde kısmı çökme meydana geldi.
Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan tarihi Zile Kalesi, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle hasar gördü.
Anadolu’nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan tarihi yapının kuzeydoğu bölümündeki surlarda kısmi çökme meydana geldi.
Durum bölgede tedirginliğe neden oldu.
Sezar, Pontuslu Pharnaces II'ye karşı kazandığı zaferin ardından Roma Senatosu'na mektup göndermiş, bu metinde ünlü "Veni, vidi, vici", Türkçe anlamıyla "Geldim, gördüm, yendim" ifadesine de yer vermişti.
Söz konusu satırların kaleme alındığı yer, tarihi kaynaklarda Zile Kalesi olarak geçiyor.
Kalenin çevresinde Roma ve Bizans dönemlerinden kalma mimari parçalar ve kitabeler bulunuyor.
Yapının Milattan Sonra 1. Yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.