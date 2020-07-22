Sezen Aksu: Devrilmediysem de çok sallandım

Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, 2016 yılında hayatını kaybeden babası anısına hazırlanan 'Attila Özdemiroğlu Besteleri Tribute' albümü için Sezen Aksu'yla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sezen Aksu, "Ben en çok kayıplardan sınandım. Devrilmediysem de çok sallandım. Atilla’yı kaybettik sonra bir tribute albümünde arkasından şarkı söylemek canımı yaktı. Yerini dolduramıyoruz. Bazen çok ihtiyaç hissediyorum. Onno Tunç keza... Soracağım şeyler var, konuşmak istiyorum ama yoklar" dedi.

Attila Özdemiroğlu’nun 60 yıllık yaşam serüvenine sığdırdığı unutulmaz şarkılarının farklı şarkıcılar tarafından yeniden yorumlandığı Attila Özdemiroğlu Besteleri albümünde 30 sanatçı bir araya geldi.

Bütün bir kuşağı etkileyen ve kulağına yerleşen; Bir Vurgun Bu Sevda, Firuze, Kalbim Ege'de Kaldı gibi Türk müzik tarihine damgasını vuran şarkılar; Sezen Aksu'nun yanı sıra Nükhet Duru, Teoman, İpek Açar, Halil Sezai, Cem Adrian, Pamela, Kenan Doğulu, Işın Karaca, Ayşegül Aldinç gibi yorumcular tarafından yeniden günümüz sound'larında yeni aranjelerle yorumlandı.