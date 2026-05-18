Sezen Aksu'ya ağır sözler. Nazan Öncel: Bu devirde dostluklar yalanmış

“BU DEVİRDE DOSTLUKLAR YALANMIŞ”

Yakın zamanda "Erkekler de Yanar" isimli şarkıda düet yaptığı Sezen Aksu 'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunan Öncel, "Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün." dedi.

Öncel'in bu çıkışı, iki isim arasındaki dostluk bağlarının zayıfladığına yönelik yorumları da beraberinde getirdi.

Öte yandan 16 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Türk pop müziğinin "Minik Serçe"si Sezen Aksu, geçtiğimiz aylarda sevenlerini heyecanlandırmıştı. Sezen Aksu, yıllar sonra yakın arkadaşı Nazan Öncel ile yaptığı düet ile sevenleriyle buluşmuştu. İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı “Erkekler de Yanar” şarkısını yeniden yorumlamıştı. Şarkı, 3 Nisan'da müzikseverlerle buluşmuştu.