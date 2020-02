Shakira ile Jennifer Lopez, Super Bowl sonrası zirvede

ABD’nin en büyük spor organizasyonu Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’un devre arasında sahne alan Jennifer Lopez ve Shakira, satışlarını patlattı.

YÜZDE 893 YÜKSELDİ



Billboard’un haberine göre, sahnede Latin rüzgarı estiren ve neredeyse 10 milyon dolar’lık (yaklaşık 59.8 milyon TL) harcama yapılan şov sonrasında, ikilinin müzik satışları yüzde 893 oranında yükseldi.

PARÇALAR TOP 100 LİSTESİNDE



Shakira’nın 19 yıl önce çıkardığı Whenever, Wherever isimli albümü; iTunes’un Top 100 listesinde bir numaraya yerleşti. 2000’li yılların başında ilk piyasaya sunulduğu dönemde, en fazla altı numaraya kadar yükselebilmişti.



Bu haftaki Top 100 listesinde Latin yıldızın, Hips Don’t Lie (üç numara), Waka Waka (beş numara) ve She Wolf (sekiz numara) parçaları da yer aldı.

Lopez’in ise ABD çapında tüm şarkılarının indirilme sayısı, 8 bine’e ulaştı. En çok dinlenen eserleriyse On the Floor, Let’s Get Loud ve Waiting for Tonight oldu.