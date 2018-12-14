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İspanya'da mali savcılık, 14,5 milyon euro (Yaklaşık 90 milyon TL) vergi kaçırdığı iddiasıyla Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında iddianame hazırladı.



Savcılık Barcelona'nın Esplugues de Llobregat ilçesindeki mahkemeye dava açma başvurusunda bulundu.

AVUKATI DA SUÇLANIYOR

Savcılığın sunduğu iddianamede; 41 yaşındaki şarkıcı, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek vergi kaçırmakla suçlandı.



Savcılığa göre, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerektiği belirtildi.



Mali savcılık aynı zamanda, hayali şirket kurarak vergi kaçırmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Shakira'nın New York'taki avukatı hakkında da suç duyurusu yaptı.