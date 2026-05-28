Sherlock Holmes evreni genişliyor. Ezeli düşmanı Moriarty'ye özel dizi

İngiliz dedektifin ve arkadaşı Doktor Watson’ın gizemli olayları çözmesini konu alan Arthur Conan Doyle imzalı Sherlock Holmes kitapları birçok farklı sinema ve televizyon projesine ilham oldu.

Sherlock Holmes serisi için yeni bir dizinin yapım aşamasında olduğu duyuruldu. Geçici olarak "Moriarty" adıyla gündeme gelen projenin senaryosu ve tasarımını Chris Cornwell ve Oliver Lansley üstlenecek.

Modern bir yorum getirecek olan dizide, Durham Üniversitesi'nde Kriminal Psikoloji Profesörü olan ve aynı zamanda bir suç örgütünün arkasındaki gizli isim olan Moriarty, yeraltı imparatorluğunun rakip bir örgüt tarafından tehdit edilince sıradışı bir hamle yaparak emniyet teşkilatına danışman olarak katılacak ve yasaları rakip çeteyi çökertmek için kullanacak. Ancak gerçek tehdidin bu olmadığı ortaya çıkacak.

Hazırlıkları devam eden dizide, Moriarty karakterine soğukkanlı bir Yorkshire dedektifi olan Dedektif Imogen Burrows eşlik edecek.

Merakla beklenen yeni projeyle ilgili detaylar açıklanmazken, oyuncu kadrosu da henüz netleşmedi.

BİRÇOK İSİM MORIARTY KARAKTERİNİ OYNADI

Benedict Cumberbatch’ın ve Martin Freeman'in başrolünde yer aldığı BBC yapımı “Sherlock” dizisinde bu rolü Andrew Scott, Steven Moffat ve Mark Gatiss canlandırmıştı. Yıllar içinde Ralph Fiennes, Jared Harris, Eric Porter bu rolü oynarken, şimdilerde Donal Finn de “Young Sherlock” dizisinde bu karaktere hayat veriyor.