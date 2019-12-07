Shiloh Jolie Pitt cinsiyet değiştirme ameliyatına hazırlanıyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'ın cinsiyet değiştirmek için hormon tedavisi gördüğü iddia edildi.

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Shiloh yine erkek kıyafetiyle

Shiloh Jolie Pitt cinsiyet mi değiştiriyor?

Shiloh Jolie Pitt cinsiyet mi değiştiriyor?

Rusya basını uzun süredir ayrılıklarıyla gündemde olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları Shiloh Jolie Pitt'in cinsiyet değiştirme tedavisine başladığını iddia edildi.

Küçük yaşlarından beri erkek gibi giyinen ve kendisine John adını veren Shiloh Nouvelle Jolie Pitt'in değişiklik tamamlandıktan sonra da yine bu adı kullanmaya devam edeceği ileri sürüldü.

KARARI DESTEKLEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Jolie de Pitt de daha önce verdikleri röportajlarda, kızları böyle bir karar alırsa onu destekleyeceklerini belirtmişti.

Jolie, Shiloh'ın ağabeyleri Maddox ve Pax Thien'in giyim tarzına özendiğini söyledi Jolie, Shiloh'ın ağabeyleri Maddox ve Pax Thien'in giyim tarzına özendiğini söyledi

Gösteri dünyasında daha önce de şarkıcı ve oyuncu Cher'in Chastity Bono cinsiyet değiştirip Chaz Bono adını aldı. Bir başka ünlü aktör Warren Beatty'nin kızı da Kathlyn Beatty de aynı prosedürü uyguladı.

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