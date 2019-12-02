Sia markette alışveriş yapanların parasını ödedi

Sahnedeyken yüzünü saçlarıyla gizlemesiyle tanınan şarkıcı Sia, geçen hafta evinin yakınındaki markete yüzü açık bir şekilde giderek Şükran Günü alışverişi yapanları şaşırttı ve bazı müşterilerin alışveriş parasını ödedi. Başlangıçta kimliğini açıklamayan şarkıcı, müşterilere yakın zamanda piyango kazanan Cici isimli kişi olduğunu söyledi.

Şarkıcının, aldıklarının parasını ödediği müşterilerden biri Sia’nın görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, “Sia bugün aldıklarımın parasını ödedi, çok teşekkür ederim. Herkesin aldıklarını ödeyecek kadar vicdana ve güzel ruha sahipsin! Kim olduğunu anladığımda herkese söylediğim için özür dilerim! Fakat bu kibarlığa teşekkür edilmeli” dedi.



Bir başka sosyal medya kullanıcısı da şarkıcının başka bir mağazada da aynı cömert davranışı sergilediğini açıklayarak, Sia ile poz veren annesinin fotoğrafını yayınladı. "Bugün T.J.Maxx mağazasına gittim ve bu hoş bayan herkesin aldıklarını ödemeye karar verdi çünkü 'piyangoyu kazanmış'... Facebook az önce anneme bu kişinin Sia olduğunu bildirdi, onu tanıyamadım. Bundan onun uzun süredir peruk altında gizlenmesini sorumlu tutuyorum" dedi.