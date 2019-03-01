İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti. Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Çağatay Uygun ise dolandırıcılık suçunun oluşmadığını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.



4 YIL HAPİS VE 80 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI



Mahkeme heyeti, sanık Şahin Mehmet Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanık hakkında olumlu kanaat oluşmadığından indirim uygulamadı, hapis cezasını paraya çevirmedi ve ertelemedi. Duruşma sonunda, Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, adaletin geç de olsa tecelli ettiğini söyledi.

