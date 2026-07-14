Sıcaktan bunalanlar buraya koşuyor. Serinlemek isteyenlerin uğrak noktası

Doğal güzelliği, serin havası ve etkileyici manzarasıyla öne çıkan şelale, hem ilçe sakinlerini hem de çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverleri ağırlıyor.

Ziyaretçilerden Ferhat Güneyli, hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, "Vatandaşlar, şelale çevresinde vakit geçirerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor.

Özellikle aileler piknik yapmayı tercih ederken, gençler ise bol bol fotoğraf çekerek doğal güzelliği ölümsüzleştiriyor." dedi.