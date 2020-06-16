Şiddet iddiasının tarafları konuştu (İsmail Küçükkaya-Eda Demirci)

Fox TV'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016’da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünya evine girdi. Çift o dönemde sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları paylaştı ama Eda Demirci’nin iddiasına göre duygusal ve fiziksel şiddet daha düğün günü başlamıştı.



Boşanma dilekçesinde “Eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Küçükkaya ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle düğün yapıldı” yazıyordu. Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açtı.



Dilekçesinde “Davalı ilk şiddet olayında müvekkilim Eda’nın kafasını tutmuş, sürükleyerek ve ağzını kapayarak, perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir. İkinci olayda müvekkilimin kollarında davalının tırnak izleri çıkmış, yüzüne yumruk atmış ve ‘Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım’ demiştir” ifadeleri yer aldı. Çift 30 Ocak 2020’de boşandı. Eda Demirci “Davadan bir süre önce kanser olduğumu öğrendim. Tazminat taleplerimden vazgeçtim. Düğün takıları karşılığında 550 bin TL aldım ve boşandık” diyor.



Hürriyet'in haberine göre, İsmail Küçükkaya’nın avukatı Kezban Hatemi müvekkiline yönelik şiddet iddiaları hakkında ise şunları söyledi: “Kesinleşen mahkeme kararında açıkça da görüleceği gibi davalının müvekkilim İsmail Küçükkaya aleyhine açtığı dosyada şiddet uygulandığına dair rapor, savcılık veya herhangi bir zabıta ve kolluk başvurusu olduğuna dair en ufak bir delil olmadığı gibi Demirci’nin tek bir koruma talebi dahi olmamıştır. Davalının müvekkilimin manevi şahsiyetine ve kişilik haklarını zedeleyici tutum ve davranışları ile beyanları külliyen gerçek dışıdır.”

2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI



Avukat Hatemi, Eda Demirci hakkında müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle maddi-manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Demirci hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.



İSMAİL KÜÇÜKKAYA: İDDİALAR ASILSIZ



İddiaların odağındaki İsmail Küçükkaya hakkındaki şiddet iddialarını kesin bir dille yalanladı ve “Bunlar asılsız iddialar. Ortada bir şiddet olmadığı için haliyle delil de yok. Tamamen şahsıma yönelik bir karalama” ifadelerini kullandı.



EDA DEMİRCİ: ŞİDDET UYGULADI AMA HİÇ İZ BIRAKMADI



Eda Demirci ise şunları kaydetti: “Yaptıkları açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Bana uygulanan şiddete annem, ablam tanık oldu. Onlara sorun. Mahkemede kimse İsmail’in karşısına çıkmak istemedi. O nedenle başka şahit bulamadım. İlk şiddet 2017 yılının 4 Mart günü, ikincisi 24 Mart, üçüncüsünü nisanda yaşadım. Bir kere yumruk atmıştı. Gözüm şişmesin diye soğuk şişe tuttum. Ne yaptıysa iz bırakmadan yaptı. İz bırakacak şiddet uygulamadı. ‘Konumum olmasa ağzını burnunu kırardım’ diyordu. Bir kere tırnakladı, fotoğraf çekmiştim ama bir gece telefonumu alıp hepsini sildi.”

