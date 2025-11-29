Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli'den mutluluk pozu

“HAYATIMIN EN GÜZEL ŞARKISI”

Öte yandan 17 Haziran'da 45 yaşına basan Sıla'nın doğum gününü İlker Kaleli, görülmemiş fotoğraflarla kutlamıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisine "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" diye seslenmişti.