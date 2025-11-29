Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli'den mutluluk pozu
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yeni şarkısının lansman partisinde sevgilisi İlker Kaleli ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu “Kafa Yüksek Kalp Kırık” adlı yeni albümünün ilk şarkısı “Evvel Ezel”i yayınladı. Sıla Gençoğlu, yeni şarkısının lansman gecesine oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile katıldı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, partide çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Uzun süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Gençoğlu, sevgilisiyle pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seriyor.
“HAYATIMIN EN GÜZEL ŞARKISI”
Öte yandan 17 Haziran'da 45 yaşına basan Sıla'nın doğum gününü İlker Kaleli, görülmemiş fotoğraflarla kutlamıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisine "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" diye seslenmişti.