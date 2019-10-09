Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani, uzun bir aradan sonra ilk kez baş başa Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yoğun geçen Harbiye Açıkhava konserleri sonrasında sevgilisi ile birlikte alışverişe çıkan Sıla, uzun süre mağazaları dolaştı.
Kitap satan bir mağazaya uğrayan ikili, burada yaklaşık bir saat vakit geçirdi. Yeni çıkan ve gündeme dair bolca kitap alan sevgililer, günün sonunda soluğu sinemada aldı. Soruları yanıtsız bırakan Sıla-Hazer Amani çiftinin mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.