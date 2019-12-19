Sıla ile Hazer Amani evleniyor iddiası

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani'nin evleneceği iddia edildi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına göre, ikili ocak ayının ikinci haftasında Roma'da nikah masasına oturacak.



Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.



Geçtiğimiz yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" diyerek yanıt vermişti.



Sıla ise yaşadığı büyük aşkı "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle anlatmıştı.



Evlilik hazırlığı yapan çift, objektiflere ilk kez Türk Eğitim Derneği’nin Ankara’da düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nda el ele poz vermişti.



Geçtiğimiz ocak ayında aynı aracın içinde samimi şekilde görüntülenen Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülmüş ancak ikili iddiaları doğrulamamıştı. O dönemde yeni bir proje için bir araya geldiklerini açıklayan ikilinin aynı eve taşındıkları ve evlenecekleri de konuşulanlar arasındaydı. Ancak ne Hazer Amani ne de Sıla bu iddiaları doğrulamadı.